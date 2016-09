Simeone: "El gol te libera y genera la sensación de controlar el partido"

Fútbol Español

El argentino Diego Pablo "Cholo" Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ocultó su satisfacción por la primera victoria de su equipo en Liga, la cual llegó "en un campo muy difícil" y ante un rival, el Celta de Vigo, que exige "muchísimo" a sus rivales.



"El primer tiempo fue parejo. Nuestros primeros 25 minutos fueron buenos y luego ellos equipararon el partido. En el segundo, a partir del gol del Koke, fuimos un equipo fuerte. Hoy entraron bastantes goles. Está claro que el gol te libera y te genera la sensación de controlar el partido", declaró el técnico rojiblanco en rueda de prensa.



Simeone recordó que el Atlético sigue manteniendo "la estructura" de equipo de siempre, y que a partir del "talento" individual el grupo se "fortalece".



"El Celta es un equipo que se reinventa continuamente. Tenía bajas. El primer tiempo fue muy parejo y el gol nos dio la oportunidad de leer mejor los tiempos. Fue un buen partido ganado en un campo que no va a ser fácil para los rivales. En los partidos anterior el balón no quiso entrar y en este sí, esa fue la diferencia", sentenció.