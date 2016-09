¡Pep Guardiola enciende la mecha del independentismo en Inglaterra!

Fútbol Español

Pep Guardiola tiene unas ideas muy claras sobre la independencia de Cataluña. Si le preguntan al respecto, no duda ni un momento en expresarlas. Ahora, ha vuelto a hacerlo en las horas previas del partido que enfrentará a su nuevo club, el Manchester City, con el Manchester United de José Mourinho en Old Trafford. A su manera, ha encendido de nuevo la mecha del independentismo en Inglaterra. No en vano, el próximo 11 de septiembre es para él una fecha muy especial.

"El domingo es nuestro día en Cataluña. Es un día especial, con toda la gente en las calles. Queremos hacer lo mismo que pudo hacer la gente en Escocia, de acuerdo con Inglaterra. Des de aquí invito a la gente a seguir la Diada de Cataluña", ha señalado el ex entrenador del Barcelona.

