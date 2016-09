Cristiano y Benzema jugarán ante el Osasuna

Fútbol Español

Viernes 9| 7:46 am





Cristiano Ronaldo y Karim Benzema completarán la BBC del Real Madrid ante Osasuna, en un encuentro en el que los dos tendrán minutos, según confirmó Zinedine Zidane, que aseguró que hay ningún pacto de minutos con el portugués y se mostró más precavido con el francés.



"Estoy contento de que Cristiano esté con nosotros, no he pactado nada con él. Ha vuelto después de su lesión y estamos contentos, yo el primero. Vamos a intentar que esté bien. Es el primer partido para él tras 60 días y lo que tenemos que hacer es darle tiempo, pero contento de que esté y mañana va a jugar", desveló.



Descartó Zizou que esta temporada vaya a hablar con Cristiano para que se reserve en algunos partidos o sea sustituido. "No voy a hacer nada, voy a intentar que Cristiano esté con nosotros todos los días y que esté listo para jugar. Es un jugador importante y lo quiero siempre conmigo".



Sobre Benzema, el técnico francés no confirmó su presencia en el once y se expresó con más precaución tras admitir que su lesión de cadera ya no le causa dolor.



"No puedo asegurar que Karim no pueda recaer, cada uno se puede lesionar pero él está muy bien, como nunca, y es lo más importante. No está notando lo que le molestaba hasta ahora y eso es bueno, por eso entra en la convocatoria y ya veremos quien empieza, pero si uno entra en la convocatoria es que está al cien por cien", afirmó.



"Karim es un jugador muy importante para nuestro equipo y lo más importante es que él se encuentre bien y que su lesión se olvide de forma definitiva. Veremos mañana la alineación pero la idea es que tenga minutos porque está listo para tenerlos", sentenció. EFE