Zidane: "Mis hijos no pueden jugar debido a la sanción"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, calificó de "absurda e injusta" la sanción de FIFA, que impedirá al club fichar en los dos próximos periodos del mercado de traspasos, hasta enero de 2018, por haber infringido la normativa sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de edad.



"No entiendo nada", confesó Zidane que no ocultó su sorpresa porque sus hijos desde ahora no puedan disputar encuentros en la cantera del Real Madrid. "Mis hijos han nacido y han vivido toda su vida aquí, no tiene sentido. Es absurdo que no puedan jugar al fútbol ahora. Vamos a esperar y espero que se pueda arreglar rápido este tema. Es molesto, no lo entiendo y me molesta", añadió.



Zidane dejó clara la intención del club de recurrir hasta la última instancia la sanción y acudir al TAS, tras ver como el Comité de Apelación de FIFA desestimó los recursos presentados.



"La cosa es absurda y el club va a hacer todo lo posible para cambiar esto. Luego no puedo decir nada más, vamos a esperar porque es una sanción que acaba de salir y espero que las cosas se arreglen rápido", manifestó.



Y aseguró que no hará daño en el futuro por la plantilla que tiene y los jugadores cedidos que podrían regresar. "Creo que no nos puede perjudicar porque estoy muy contento con la plantilla muy larga que tenemos, 24 jugadores a disposición y voy a contar con todos los jugadores. La sanción está ahí y no se puede cambiar. Si tenemos que estar dos años así estoy contento".



Por último reconoció que aún no ha tratado el tema con sus hijos y la situación en la que quedan. "Aún no he hablado con mis hijos pero lo que les voy a decir no es nada inventado, ahora mismo no pueden jugar debido a la sanción, creo que ya lo saben y tendrán que tener paciencia. Hay cosas en las que no podemos hacer nada ahora mismo". EFE