Alcácer: "Será un privilegio crecer al lado de Suárez, Messi y Neymar"

Fútbol Español

Jueves 8| 9:24 am







Espero estar a la altura de este club, de este equipo"

El valenciano Paco Alcácer, que ha sido presentado como nuevo delantero del Barcelona para las cinco próximas temporadas, ha asegurado que viene al club catalán "con mucha ilusión, muchas ganas de mejorar y de crecer al lado de grandes jugadores".

Entre ellos, el famoso tridente ofensivo que tendrá por delante, el formado por el uruguayo Luis Suárez, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar da Silva, y con quienes compartir vestuario a definido como "un privilegio".

"El Barcelon es el mejor equipo del mundo, el que más fútbol crea y es una experiencia muy bonita estar al lado de Luis, Leo y Neymar. Voy a aprender mucho de ellos, tanto a nivel deportivo como personal, porque son muy humildes", ha destacado.

Alcácer sobre todo se ha deshecho en elogios hacia Suárez, a quien considera "el mejor delantero del mundo". Del charrúa ha destacado "su movilidad, la efectividad que tiene de cara a gol y la guerra que da" y se ha mostrado convencido de que va a "aprender muchísimo de él" durante los próximos años.

Tras entrenarse esta mañana por segunda vez con sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Alcácer se ha desplazado hasta el Camp Nou, donde le esperaba el presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

Con Alcácer ha mantenido una conversación que ha empezado en el palco y ha continuado en el vestuario, donde Alcácer se ha vestido corto para presentarse a sobre el césped del estadio, ante unos 2.500 aficionados, algunos de ellos ataviados con la camiseta del Valencia.

Con el "17" a la espalda, el dorsal que ha heredado de Munir El Haddadi, Alcácer ha posado para los fotógrafos y ha hecho los habituales toques con el balón, antes de enviar un par de ellos a la zona de la grada donde estaban los asistentes al acto.

"Espero estar a la altura de este club, de este equipo y de la confianza que me han dado", les ha dicho, micrófono en mano, poco antes de recibir de la marca de coches que patrocina al club el vehículo que ha elegido para esta temporada.

Ya en la sala de prensa del Camp Nou y acompañado de su familia, ha sido presentado por el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el director de los deportes profesionales, Albert Soler, y el secretario técnico de fútbol, Robert Fernández.

Alcácer sabe que parte como suplente del famoso tridente y, aunque ha dicho que su posición natural es la de "delantero referente", ha adelantado que se amoldará a lo que Luis Enrique le pida. "Si tengo que jugar en banda o incluso de segunda punta lo haré sin problemas", ha apostillado.

Con 23 años recién cumplidos, no podía "dejar escapar el tren" de jugar en el Barça: "Era dar un paso importante en mi carrera. Por eso no dudé en venir", ha insistido.

Ha nombrado a los exvalencianistas David Villa y Roberto Soldado como los delantero que más le han influido y se ha definido como "un jugador de área, de gol a primer toque, de ir al primer palo".

El secretario técnico del conjunto azulgrana, Robert Fernández, se ha mostrado convencido de que Alcácer va a aumentar el nivel de la plantilla y que tendrá oportunidades de demostrar su valía.

"Tenemos jugadores de mucho nivel delante, entre ellos el mejor '9' del mundo, que es Luis Suárez. Él lo sabe muy bien y es consciente de la situación, pero hay muchísimos partidos, y estoy convencido de que Paco nos va a ayudar, incluso más de lo que la gente piensa", ha manifestado.

El fichaje del punta de Torrent no ha sido fácil. El Barcelona ha pagado por él 30 millones fijos más 2 en variables y lo ha blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones.

De Valencia, Alcácer no ha salido de la mejor manera, pero allí es donde se crío y ha asegurado que no tiene "ningún problema" en regresar para disfrutar de su tierra cuando no haya fútbol.

Eso sí, no esconde su disgusto por la mala época que vive la entidad levantina. "El Valencia es un club muy grande, muy cercano al Barça y el Madrid, pero en estos momentos las cosas no se están haciendo bien", se ha lamentado.

Sabe que Mestalla ha sido tradicionalmente un polvorín y se ha atrevido a darle un consejo al exazulgrana Munir, quien ha heredado el '9' que él ha dejado vacante en el equipo valenciano.

"Que trabaje como el que más, que se deje el alma en el campo, porque eso es lo que quiere la gente, porque la afición del Valencia siempre desea que el jugador que esté en el campo lo dé todo", ha sentenciado. EFE

2016-09-08