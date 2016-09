Munir fue presentado oficialmente con el Valencia

Fútbol Español

Munir por fin pudo ser presentado como nuevo jugador del Valencia después de que concluyera su estancia con la Selección Sub 21 y aterrizara en la capital del Turia. El futbolista, acompañado por su familia, y flanqueado por el director deportivo Suso García Pitarch y el consejero delegado Kim Koh, posó por primera vez con su nueva camiseta y después recibió una calurosa bienvenida de los cerca de 2.000 aficionados que le esperaban en la grada de Mestalla. Pitarch lo presentó como “un jugador con un futuro envidiable y ojalá forme parte de nuestra familia mucho tiempo” y anunció que ya hay un futuro acuerdo contractual con el jugador en el caso de que el Valencia decida ejercer el próximo verano la opción de compra por el punta de 12 millones de euros, pero no quiso desvelar si existe la famosa cláusula del miedo por la que Munir no podría jugar contra el Barcelona esta temporada.

