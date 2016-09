Pepe es único que falta por renovar en la casa blanca

Fútbol Español

Cuando se oficialicen las renovaciones de Cristiano y de Bale, el grueso de la plantilla madridista estará asegurada hasta 2020. Ahora mismo hay 10 jugadores que acaban contrato entonces: Keylor, Casilla, Nacho, Varane, Marcelo, Carvajal, Kroos, Ramos, James y Lucas Vázquez. Hay otros seis que acaban después, cuatro en 2021 (Casemiro, Kovacic, Danilo y Mariano) y Asensio y Morata, que finalizan su vínculo contractual en 2022. Sólo Pepe finaliza contrato en 2017, si no renueva antes del 31 de diciembre. Una situación peligrosa: si no lo hiciera, el próximo 1 de enero, el central quedaría libre para poder negociar con el club que quisiera. Por su parte, Modric, Isco y Yáñez finalizan en 2018, pero no habrá problemas para que aseguren su continuidad en la Casa Blanca

