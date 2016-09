James se devalúa con Zidane; ahora vale 10 millones menos

Fútbol Español

La baja influencia de James en el Real Madrid sigue siendo debate nacional en Colombia y un problema serio en el Real Madrid, que va a subyacer durante toda la temporada si el mediapunta no consigue hacerse un hueco en el once de Zinedine Zidane, que siempre le ha alabado en público, pero cuya confianza no se plasma en sus alineaciones.

De hecho, desde la llegada del entrenador francés al banquillo del Real Madrid el valor de mercado de James Rodríguez se ha desplomado y ha bajado un 12,5% en nueve meses. En enero, hasta la destitución de Benítez, James costaba 80 millones de euros. Hoy, tras un final de temporada en el que apenas ha contado para Zidane, James vale 70.

