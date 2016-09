Iniesta: "El peor día de mi vida lo he pasado en La Masia"

Fútbol Español

La Jugada de Mi Vida es el nuevo libro de Andrés Iniesta que han escrito Ramón Besa y Marcos López y que sale a la luz este lunes. Un libro que el de Fuentealbilla resume acertadamente en esta frase: “Si crees que me conoces por lo que te han contado de mí, no me conoces”. El libro es un recorrido por su carrera futbolística desde su llegada a Barcelona cuando era un crío: “Sí, parece absurdo. Pero es cierto, el peor día de mi vida lo he pasado en La Masia. Así lo sentí entonces, así lo siento ahora.Tuve una sensación de abandono, de pérdida, como si me hubiesen arrancado algo de dentro, en lo más profundo de mí. Fue un momento durísimo”.

Plagado de anécdotas, recuerda Serra Ferrer el día que lo convocó para su primer entrenamiento con la primera plantilla. Una persona especial le ayudó ya que no le reconocía para entrar en el Camp Nou ni el de seguridad---: “No se atrevía a cruzar la barrera. Antonio Calderón, el guardia de seguridad, no conocía a aquel tímido adolescente, pero tuvo suerte. Entraba Luis Enrique con su coche y le dijo: "Anda, sube. Ya te bajo yo al vestuario”.

