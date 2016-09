Jaime Moreno: "Me sorprendió salir del Málaga pero hay que seguir"

Fútbol Español

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El goleador venezolano, Jaime Moreno Ciorciari, llegó al Cultural y Deportivo Leonesa, de la Segunda División española (Grupo 1), en calidad de cesión por un año, con opción de compra, procedente del Málaga CF, tras actuar con el equipo filial, Atlético Malagueño.

El delantero anzoatiguense de 21 años aseguró que tuvo otras opciones, dentro y fuera de España, pero afirmó estar contento por la elección que tomó junto a sus representantes.

¿Cómo tomaste tu salida del Málaga?

Me esperaba hacer la pretemporada con el primer equipo, me sorprendió bastante, pero bueno así es el fútbol, es uno de los negocios más grandes que hay, no queda de otra que entender y seguir.

¿Cómo te enterase del cambio?

El comunicado me lo da mi representante, Juan Mata, porque en ningún momento (en el Málaga) se dirigieron a mí. Fue un golpe en su momento, pero ahora estoy muy tranquilo en (la ciudad de) León.

¿Por qué escogiste el Cultural y Deportiva Leonesa?

La decisión de venir acá la tomamos mis representantes Juan (Mata), Pablo Martínez y yo; creo que está saliendo todo bien. Pude dar un salto más grande, pero decidimos ir despacio, haciendo las cosas como se deben. Prácticamente el equipo está renovado, nos interesó muchísimo. Este equipo está diseñado para pelear los playoffs de ascenso y también para luchar en la Copa (del Rey). Aspiramos llegar a dieciseisavos u octavos de final.

Entonces, ¿cómo valoras el cambio de aires?

Fue un cambio muy bueno, nada que ver con lo que jugaba en el Atlético Malagueño, que está bien, pero es una filial, en cambio el Leonesa es un equipo profesional. Es otro entorno.

METAS PERSONALES

Moreno se estrenó como goleador con su nuevo equipo el 31 de agosto, cuando abrió la cuenta en partido de Copa del Rey ante el CD Laredo.

“Siempre es lindo marcar con tu nueva camiseta, además nunca había jugado Copa del Rey, para mi es importante, bonito y especial”, expresó el ex del Deportivo Anzoátegui.

Después de vivir varias experiencias en el exterior, (AEL Limassol de Chipre fue su primer equipo fuera de Venezuela), Moreno debe regresar al Málaga en agosto del 2017, y tendría seis meses más de contrato con el equipo andaluz, algo que no le quita el sueño: "Estoy centrado en el presente, lo mejor que puedo hacer sea en el Málaga, aquí (Leonesa) u otro equipo, debo hacer un año que valga aquí, haciendo goles y un buen papel con el equipo. Quiero aportar".

La Vinotinto

El artillero fue un fijo en las convocatorias de las selecciones nacionales juveniles, demandó más atención con respecto al combinado mayor. "Nadie ha tenido un acercamiento a mi (de la selección), lo último fue cuando en la gestión de Noel 'Chita' Sanvicente, uno de sus asistentes fue a Málaga pero a ver Mikel Villanueva, después de eso nada. Ahora con el nuevo cuerpo técnico de Rafael Dudamel, nada; lo que me extraña un poco porque marcar 23 goles en un equipo filial tiene sus méritos, pero si quieren más, así será, ya me verán dando lo mejor de mí", expresó de forma tajante Moreno Ciorciari.