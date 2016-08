Miku se queda en Rayo Vallecano pese a deseo de marcharse

Fútbol Español

El delantero venezolano Nicolás Fedor, 'Miku', que pidió al Rayo Vallecano una salida en el mercado de verano, seguirá en el club madrileño y estará a las ordenes de José Ramón Sandoval como un jugador más de la plantilla, según anunció el director deportivo Ramón Planes.

A mediados de julio, Miku reconoció públicamente en una emisora de radio de Venezuela que su deseo era salir del Rayo: "Me gustaría asumir un reto en otro fútbol, en un país que no conozca. Me siento valorado en España, por los medios y por la gente, pero mi ciclo aquí ha terminado y estamos mirando cosas del exterior".

El club madrileño no cerró la puerta a su salida, aunque al igual que con el resto de la plantilla se remitió a su cláusula de rescisión y su marcha quedó a expensas de que otro club la pagara.

El interés mostrado por otros clubes no ha alcanzado las pretensiones del Rayo y, mes y medio después de esas declaraciones, con el mercado de fichajes cerrado y sin haber entrado en ninguna de las dos primeras convocatorias de Sandoval, Miku tendrá que competir por un puesto en la delantera con Javi Guerra, Manucho y Piti, otro de los jugadores que pudo salir del club.

"Miku y Piti no han salido por la situación del mercado. Lo importante es que estamos a día 1, son jugadores del primer equipo y están a disposición del entrenador", dijo este jueves el director deportivo Ramón Planes. EFE