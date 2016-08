Top Secret: La pista definitiva que resuelve el futuro de James Rodríguez

Fútbol Español

Martes 30| 4:25 pm





James no se va. Por más que Zidane apriete, el colombiano se hace el loco. Rodríguez tiene decidido pasar un año más en Madrid. La presión del técnico francés que amenaza al ‘10’ del Real hasta con la grada no parece impresionar lo más mínimo al jugador. El ‘cafetero’ tiene el apoyo del presidente –gran valedor de la continuidad de James- y luchará por un puesto en el once a pesar de la franqueza de ‘Zizou’ que le dijo al señalado a la cara que iba a presionar para que se fuera.

“Zidane se sentó con James y con Isco y les dijo que no les iba a presionar para que se fueran. James ha decidido quedarse y ha escuchado a Zidane. James quería irse del Real Madrid desde enero o febrero, pero está dispuesto a quedarse para luchar por un puesto, a pesar de que ya sabe que tiene tres jugadores por delante”, afirma Eduardo Inda en ‘El Chiringuito’.

El director de ‘Okdiario’ dio la pista definitiva para reforzar una tesis, la de la continuidad del colombiano, que se impone: “Cuando James llega al Madrid se compra una casa de 10 millones de euros en La Finca y en el mes de enero hay un jugador del Atlético que es Oblak, que busca una casa allí a través de una lujosa inmobiliaria. Le ofrecen la opción de alquilar una casa por unos 15.000 euros al mes.

Para más información click aquí: Don Balón