Sábado 27





"¿Qué hay para señalar como negativo? Que nos falta precisión. Por eso no estamos ganando los partidos", aseguró el técnico, que apuntó: "Nos falta materializar el juego creado y las ocasiones. El fútbol son goles y en muchos otros partidos hemos tenido menos ocasiones y hemos convertido".



"En estos dos la suerte ha jugado al contrario. Tranquilidad, trabajo, pensar, como dije allá en Milán (tras la final de la Liga de Campeones perdida contra el Real Madrid en la tanda de penaltis)... Y trabajar. No queda otra", continuó Simeone, que explicó que "puede ser que el equipo este ansioso, con muchas ganas de mostrar todo lo bueno" que tiene y les "genera esa ansiedad en los metros finales".



"Estoy contento con el trabajo de los jugadores. Está claro que para ganar hay que generar situaciones de gol y que para ganar no nos tienen que crear ocasiones. Creamos ocasiones, no nos crean ocasiones y necesitamos materializarlas. El fútbol son goles", dijo.



El francés Antoine Griezmann declaró al término del partido en 'Bein Sports' que su equipo había jugado mal y que si no recuperaba su nivel iba a luchar por no descender. "Es una opinión de Antoine, que es respetable. Seguiremos trabajando en consecuencia de lo bueno que hemos generado durante estos dos partidos", afirmó Simeone.



"No hemos concedido casi tiros al arco, hemos tenidos situaciones de gol y a partir de eso sólo sirve trabajar y ser más contundentes. El mejor del partido nuevamente fue su portero", añadió el técnico, que insistió en que tiene "mucha expectativa" y que "con trabajo y entusiasmo" seguramente encontrarán lo que están buscando.



"El camino, aunque hayamos sacado dos puntos, es éste; que no te creen situaciones y vos generar. Está claro que hay que hacerlas", prosiguió Simeone, que "siempre" piensa "lo mejor" cuando comienza la Liga y que agregó: "Tenemos dos empates en dos partidos y a trabajar estos días que tenemos por delante. Ahora se van los internacionales y cuando vuelvan nos encontraremos con poco tiempo porque llegarán el jueves y jugamos el sábado a mediodía". EFE