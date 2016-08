La conversación entre Zidane y Florentino que frenó los fichajes

Fútbol Español

Sábado 27| 4:31 pm





Zinedine Zidane dejó claro este viernes que el Real Madrid no realizará ningún fichaje en lo que queda de mercado. Solo Álvaro Morata y Marco Asensio han reforzado la plantilla respecto a la temporada pasada.

Y ese no era el plant de Florentino Pérez cuando se abrió el mercado, pero Zidane le convenció en una reunión que mantuvieron los dos hace algunas semanas.

'Zizou' tenía claro que casi ningún jugador podía mejorar lo que ya tenía, y no quería que la 'obligación' de fichar desequilibrara la plantilla. Por eso, el técnico francés le dijo al presidente que su intención era que no llegara ningún jugador a no ser que se produjeran salidas sonadas.

