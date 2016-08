El Eibar sorprende y vence al Valencia

Fútbol Español

El Eibar ha ganado por primera vez al Valencia, por 1-0 en el campo de Ipurúa, en un duelo en el que los valencianos perdonaron.



El equipo guipuzcoano no le había vencido en toda su historia al valenciano, en un duelo en el que los dos equipos buscaban su primera victoria, ya que perdieron en la primera jornada liguera.



La primera parte tuvo color blanco, ya que Santi Mina (bigoleador una semana antes) pudo sentenciar el encuentro para el Valencia de Pako Ayestarán, pero no lo hizo, y los azulgranas entrenados por José Luis Mendilibar mejoraron en la segunda mitad, en la que marcaron.



El partido estuvo condicionado por el intenso calor, un bochorno que convirtió el campo eibarrés en un horno en el que se cocieron los futbolistas, que no pudieron lucirse.



El visitante Rodrigo no llegó a rematar en el área un centro desde la izquierda; mientras que los azulgranas respondieron con un disparo que paró el portero valencianista Ryan.



También Riesgo paró un tiro lejano del lateral visitante Joao Cancelo, en un partido que se desarrollaba en la sombra, ya que los casi 35 grados de temperatura provocaban que nadie quisiera correr en la parte del césped donde caía el sol a plomo en Ipurúa.



En un lanzamiento de falta directa Pedro León probó fortuna, pero paró sin problemas Ryan tras superar el balón por encima la barrera.



Más cerca de marcar estuvo Antonio Luna, pero su disparo con poco ángulo desde la izquierda se fue alto.



El Valencia se fue animando y Santi Mina también pudo marcar de chilena, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.



Luego Antonio Luna evitó el remate de un valencianista, y en el saque de esquina un cabezazo de un jugador del Levante se fue por encima del larguero cuando ya se cantaba el gol.



En el área valencianista un defensor che se subió encima de un azulgrana, pero el árbitro no señaló el penalti.



El equipo entrenado por Pako Ayestarán apretó y en el minuto 39 Santi Mina falló de forma increíble un gol hecho al rematar por encima del larguero con el pie pese a rematar en el área pequeña.



Un minuto después Santi Mina volvió a perdonar al rematar fuera de la portería el pase de la muerte de Gayá. Es increíble, pero el marcador no se movió a pesar de que el Valencia podía haber sentenciado en la primera parte.



Poco antes del descanso Escalante cabeceó el balón en un saque de esquina que golpeó en un rival y se fue fuera cuando se cantaba el tanto.



El Eibar mejoró tras el descanso, animado porque bajó el calor -se nubló el sol al aparecer nubes en el cielo-, y en una acción individual del mediapunta Jota Peleteiro disparó a puerta que despejó un defensor a córner.



El delantero azulgrana Kike García probó fortuna con un disparo lejano con la izquierda que lamió el poste. Poco después Antonio Luna arrebató el balón cuando iba a rematar un valencianista.



En una acción en la que centró Kike García, el árbitro señaló penalti a instancias de un juez de línea por mano de un defensor valenciano. Pedro León lanzó el penalti, despejó el portero Ryan, pero el rechace lo aprovechó Pedro León para marcar el 1-0, el primer gol oficial como azulgrana del murciano.



El Valencia pudo empatar a continuación en dos acciones, primero un disparo de Enzo Pérez que acabó en saque de esquina, que cabeceó fuera Abdennour.



Dani Parejo lanzó una falta directa que atrapó sin problemas Riesgo. A continuación en el área visitante, Ryan salió del área para despejar el balón.



En el descuento el portero azulgrana Asier Riesgo estuvo atento para atrapar un balón ante un rival que intentó la igualada.



Ficha técnica:



1 - Eibar: Riesgo; Capa, Gálvez, Ramis (Lejeune, m. 46), Antonio Luna; Escalante, Dani García; Pedro León, Jota Peleteiro (Sergi Enrich, m. 78), Bebé (Rubén Peña, m. 64); y Kike García.



0 - Valencia: Ryan; Joao Cancelo, Abdennour, Santos, Gayà; Parejo, Mario Suárez (Medrán, m. 76), Enzo Pérez; Rodrigo (Bakkali, m. 76), Santi Mina (Rafa Mir, m. 88) y Nani.



Gol: 1-0. m. 61. Pedro León.



Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a los azulgranas Antonio Luna, Kike García; y a los visitantes Nani, Enzo Pérez.EFE

