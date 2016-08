Fútbol Español

Robert confirmó que el Barça ya sólo tiene puesto el foco en Paco Alcácer para reforzar la delantera: “Hasta el día 31 está abierto el mercado y lógicamente hay que esperar. Es cierto que es un jugador que nos interesa y nos interesa mucho pero no podemos dar más novedades. Estamos trabajando en ello. Siempre soy optimista e intento hacer el trabajo para llegar a buen puerto. No es fácil hacer las operaciones porque para llegar al Barcelona tienes que tener unas condiciones especiales en primer lugar. Y después, tenemos un equipo magnífico, muy difícil de mejorar. Es difícil mejorar el banquillo pero soy optimista y por lo tanto agotaremos todas las posibilidades hasta el día 31”.

Con pasado valencianista, Robert no quiso entrar en lo que puedan estar influyendo las presiones de la afición para que el jugador no salga: “No estoy en Valencia y no tengo la suficiente información para decir qué puede estar influyendo”.

