El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, felicitó este viernes a Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, por el premio al mejor jugador de Europa del pasado curso, que consideró "justo", pero valoró que, para él, el francés Antoine Griezmann "sin duda, fue el mejor absolutamente".



"Siempre la gente que gana es por merecimientos. Felicitaciones a Ronaldo. Una vez más el juego colectivo potencia lo individual. Seguramente el haber ganado la Liga de Campeones y la Eurocopa lo sitúan en el lugar que le tocó, pero para mí, sin duda, el mejor absolutamente fue Griezmann", aseguró en rueda de prensa.



"Desgraciadamente, no pudo ganar la final de la Champions ni la Eurocopa. Los merecimientos del equipo potencian las individualidades y justamente ganó Ronaldo", continuó el técnico, que recupera al atacante francés para el encuentro de este sábado contra el Leganés, después de su partido de baja frente al Alavés.



"Antoine es un jugador determinante, seguramente de los tres mejores del mundo. Es el primer partido que va a jugar y está claro que tendrá un proceso normal de ir de menor a mayor como cualquier futbolista que sale de la pretemporada que está saliendo él. Esperamos lo mejor de él como siempre", explicó.



"Está claro que es el futbolista que nos hace un salto diferente ofensivamente", destacó Simeone que remarcó que, a pesar del 1-1 ante el Alavés, el equipo está "bien", jugó un choque "intenso con muchas posibilidades de cambiar dentro del partido el andar del juego y con opciones de gol". Ese día contó 19 tiros a portería, según las estadísticas oficiales de la La Liga.



"La única manera de poder tener más precisión es seguir generando situaciones y que después aparezcan en su debido momento como deben aparecer", apuntó el entrenador, que aún está "dando una vuelta a lo mejor para el partido" en cuanto al once titular, en el que "posiblemente sí" habrá algún cambio respecto a la primera jornada.



"Pocas veces hemos manejado el mismo once. Está claro que las características siempre de los partidos intentamos buscar las mejores opciones para enfrentar el partido. Y hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad de tener distintas variantes y apostar por lo que creemos mejor para empezar el partido", continuó.



El técnico no desveló su once, que, según los últimos ensayos, estará formado por el portero Jan Oblak; los defensas Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis; los centrocampistas Saúl Ñíguez, Gabi Fernández, Augusto Fernández y Koke Resurrección; y los delanteros Antoine Griezmann y Kevin Gameiro.



Enfrente estará el Leganés, ganador 0-1 en la primera jornada en Balaídos contra el Celta. "Hizo un muy buen partido, trabajaron muy bien en equipo con las ideas muy claras, sobre todo en cuanto a lo que había que hacer dentro del campo. Y por respuesta a eso se encontró con el encuentro por paciencia, por trabajo, por orden y por tener claro como definir el juego", declaró.



"Me imagino un equipo con mucho entusiasmo, jugando en casa, volviendo a la Primera División, que para su gente es maravilloso, y un partido que habrá que interpretarlo rápidamente bien para sentirnos y llevarlo donde esperamos llevarlo", concluyó. EFE