Chelsea-Arsenal: Un derbi con una Copa en juego

Europa League

Miércoles 29| 1:18 pm





Wilson flórez || @Florezwilson1

El estadio Olímpico de Bakú será el escenario de la final de la Europa League. Arsenal y Chelsea se cruzarán por primera vez en una final y tendrán como objetivo levantar al menos una copa en esta campaña.

Si bien es la primera final inglesa en este torneo, no es la primera vez que se ven las caras en la final dos clubes de un mismo país; Porto y Braga se cruzaron en 2011 y un año más tarde hicieron lo propio el Atlético de Madrid y el Athletic Club.

El equipo Blue está invicto en este torneo. El conjunto de Maurizio Sarri llega a esta final con once victorias y tres empates en toda la competición. De esta forma el equipo que hace vida en Stamford Bridge vuelve a estar en una final de la Europa League, tras quedarse con la copa en 2013 ante el Benfica.

Por otro lado, los Gunners prepararán toda su artillería para conseguir el título. La temporada pasada no lograron trascender de las semifinales a manos del Atlético, pero en esta ocasión están a un paso de conseguir este galardón y más importante aún, el pase a la próxima Champions tras quedar quintos en su liga.

El Arsenal llega a esta instancia luego de haber titubeado en dos ocasiones. Perdieron en dieciseisavos ante el Bate y en octavos ante el Rennes. No obstante, el equipo de Unai Emery supo mantenerse enfocado y con dos vueltas consagratorias logró trascender de ronda.

Bajas. El equipo Blue no podrá contar con Loftus-Cheek,Hudson-Odoi, Ampadu y el central Rüdiger; Kanté y Cahill son dudas para este partido.

Por el lado Gunner, el panorama no es más alentador. Ramsey, Denis Suárez, Bellerín, y Holding no estarán disponibles. Además, el armenio Henrij Mjitarián no podrá jugar por asuntos políticos.

Unai Emery va en busca de su trofeo preferido

En la temporada 2014,2015 y 2016 el entrenador español logró conseguir la Europa League con el Sevilla. Luego de su travesía en Francia, Unai vuelve a esta competición y dirigirá su cuarta final en seis años.