Ozil calmó las aguas luego del revuelo causado por Mkhitaryan

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Mesut Ozil publicó un mensaje en sus redes social con el que intentó bajar la tensión previo a la final de la Europa League, luego de que Henrikh Mkhitaryan haya decidido no viajar a Bakú (Azerbaiyán) con el resto de sus compañeros del Arsenal.

"¡Hermanos azerbaiyanos! Lo logramos. Estamos en la final. Nos vemos en Bakú", escribió el mediocampista en sus redes sociales.

7 days to go until our big final in Baku! 🇦🇿⚽🏟 // Azərbaycanlı qardaşlarım! Biz bunu etdik- finaldayıq! Bakıda görüşənədək. #RoadToBaku #UELFinal #M1Ö #YaGunnersYa #WeAreTheArsenal @Arsenal pic.twitter.com/Hr3evSzweU