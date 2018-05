La UEFA sanciona con cuatro partidos a Simeone

Europa League

EFE



La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con cuatro partidos al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, uno de los cuales ya cumplió anoche, por su expulsión en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa contra el Arsenal el 26 de abril.



Simeone fue expulsado por el árbitro francés Clement Turpin en el minuto 13 de aquel encuentro, por protestar airadamente a éste tras una falta sobre Lucas Hernández, tres minutos después de la expulsión por doble amarilla del croata Sime Vrsaljko.



El técnico argentino también tendrá que pagar una multa de 10.000 euros y no podrá dirigir a su equipo en la final el día 16 en Lyon, contra el Olympique de Marsella, según indicó la UEFA



De mantenerse la sanción, además de éste Simeone no podrá dirigir a su equipo en sus dos siguientes compromisos europeos. En caso de ganar la Liga Europa se perdería la Supercopa de Europa el 15 de agosto en Tallin y la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones el 18/19 de septiembre.



Además de la sanción a Simeone la comisión disciplinaria de la UEFA impuso otra multa en la misma cuantía (10.000 euros) al Atlético de Madrid por lanzamiento de objetos en aquel encuentro disputado en el campo del Arsenal en Londres (1-1).



Horas después del choque la UEFA anunció la apertura de un expediente disciplinario al Atlético por conducta impropia de su entrenador e insultar a un oficial de partido, según los artículos 69 (1) y 15 (1), respectivamente de su Reglamento Disciplinario, y por lanzamiento de objetos, de acuerdo al artículo 16 de la misma normativa.



En el mismo procedimiento la UEFA responsabilizó al Arsenal inglés de encendido de bengalas, aunque su comisión disciplinaria no decidió hoy ninguna sanción para éste.



La expulsión en Londres impidió ya a Simeone dirigir a su equipo anoche en el encuentro de vuelta de las semifinales y tener cualquier tipo de contacto con sus jugadores, por lo que su segundo, Germán 'Mono' Burgos, fue quien se sentó en el banquillo.



El Atlético certificó en su estadio la clasificación para la final de la Liga Europa tras imponerse al equipo de Arsene Wenger (1-0) con un gol de Diego Costa (m.48+) y se enfrentará por el título al Olympique de Marsella el próximo día 16 en Lyon.



Tras el partido de anoche en el Wanda Metropolitano, la UEFA también confirmó hoy la apertura de un nuevo expediente al equipo rojiblanco por incumplir la normativa de seguridad en el mismo.



Según la UEFA, el Atlético infringió el artículo 38 de su reglamento por bloqueo de escaleras en su estadio. La Comisión de Control, Ética y Disciplina tiene previsto estudiar el caso en su reunión del próximo 31 de mayo.