Wenger: "Quiero que esta historia de amor termine bien"

Europa League

Miércoles 2| 2:33 pm





EFE



El francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, declaró este miércoles que quiere que su "historia de amor" con el conjunto inglés "termine bien", remarcó que tiene "claro" su planteamiento frente al Atlético de Madrid en la Liga Europa y avisó de las cualidades de Jan Oblak, Diego Costa y Antoine Griezmann.



"No sé lo que voy a hacer la temporada que viene, la verdad. Creo que me gustaría trabajar y terminar bien mi trabajo. Creo en eso, en que un hombre tiene que hacer todo lo posible mientras esté en algún sitio con todo el compromiso y toda su energía hasta el último día con el Arsenal. Quiero que esta historia de amor termine bien", manifestó en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.



Su objetivo es alcanzar la final, "llegar al partido 251" en competición europea del técnico galo, según expuso, al tiempo que remarcó la "buena historia" en torneos continentales de su equipo. "Me encantaría ganar la Liga Europa", enfatizó el entrenador, que vive los choques con la misma "tensión" que cuando llegó al club.



"Siempre tengo tensión, ese deseo de ganar. Sabemos la experiencia que tengo y lo impredecible que es el fútbol. Lo que quiero es que mi equipo tenga las mayores certezas y la mayor convicción posible para afrontar el partido. Anoche (en el Real Madrid-Bayern) ya vimos que en un partido puede pasar cualquier cosa. Esa es la grandeza del fútbol. Es impredecible por completo".



"Es un partido importantísimo. También es transcendente en el futuro de mi club. El futuro del Arsenal no es igual si nos clasificamos para la Liga de Campeones o no", recordó Wenger, en referencia al billete para la máxima competición europea del próximo curso que otorga el título de la Liga Europa.



Para seguir adelante, su equipo necesita marcar en el estadio Wanda Metropolitano. "La ventaja es que sabemos cómo tenemos que jugar, que tenemos que marcar. La forma de jugar está clara. Tenemos el enfoque y el planteamiento del partido muy claro. Lo único que no sabemos es qué hará el Atlético de Madrid", apuntó.