Oblak: "Dimos nuestro máximo esfuerzo y luego el fútbol nos dio este gol"

Europa League

Jueves 26| 6:28 pm





Han pasado muchas cosas. Desde los primeros minutos se nos complicó el partido y lo acabamos muy bien y marcamos ese gol importante. Iremos a Madrid con la cabeza alta y espero otro partido que no va a ser fácil", expuso el cancerbero a declaraciones a 'Bein Sports' al término del choque de ida en el estadio Emirates.



"Todos hemos dado nuestro máximo esfuerzo, luego el fútbol nos dio este gol que estábamos buscando y no nos metieron más que uno, así que podemos estar contentos", añadió Oblak, que calificó la expulsión de Sime Vrsaljko como "decisiones del árbitro", aunque no puede opinar porque no vio "muy bien" las dos jugadas. EFE