Hleb: "No hay favoritos entre Arsenal y Atlético. Están al 50 por ciento"

Europa League

Martes 24| 4:31 pm





"No hay favoritos. Están al 50 por ciento. Será una eliminatoria muy dura. Los dos son equipos muy buenos. Depende de la mentalidad con la que salten al campo", comentó a Efe en conversación telefónica desde Minsk



Hleb, de 36 años y que vive sus últimos días como futbolista en el Baté bielorruso, recordó que el Arsenal "no sólo se juega el título sino también disputar la Liga de Campeones, mientras el Atlético ya tiene casi asegurada una plaza en la 'Champions'".



"Ganará el equipo que cometa menos errores y el que aproveche mejor sus oportunidades. Aunque es verdad que el Atlético juega más junto", dijo el futbolista que disputó con la camiseta del Arsenal la final de la Liga de Campeones ante el Barcelona en 2006.



Pronosticó que su antiguo equipo sufrirá en defensa ante el segundo clasificado de la liga española, del que dijo que tiene "muy buenos jugadores en ataque".



"El Arsenal tiene problemas en defensa. Se despista muy fácilmente. No es una defensa fiable", comentó.



Cree que el principal problema del equipo londinense es la "falta de regularidad" y "la ausencia de líderes", ya que después de un gran partido puede perder contra cualquiera.



"Cuando yo jugaba teníamos a Henry y a Pires. Eran auténticos líderes. Ellos marcaban el camino y nosotros les seguíamos. Ahora, el Arsenal no tiene espíritu de equipo. Un día juegan un fútbol vistoso y al día siguiente no dan una a derechas", señaló.



Eso es lo que Wenger ha hecho durante 22 años en el Arsenal, según Hleb, "crear nuevos equipos de la nada, encontrando el equilibrio entre las estrellas y los intereses del colectivo".



"No es algo fácil, especialmente cuando las estrellas con caprichosas, como ahora", precisó.



Al contrario que el Atlético, que, destacó, cuenta con "futbolistas de gran carácter y auténticos líderes en el campo, y no sólo jugadores de gran técnica".



"Son buenos y además tienen mal genio. Luchan, aunque no siempre jueguen bien", destacó.



Lamenta que desde hace años en el Arsenal los mejores jugadores estén todo el día quejándose y pidiendo mejoras de las condiciones salariales.



"Alexis Sánchez llegó y poco después ya dijo que se quería ir. Es un buen jugador, pero es irregular. No es un líder. Si tiene espacios, juega muy bien. Pero si le marcas de cerca, se pierde. No es como Henry, que era imparable", resalta.



Cree que su sustituto, el armenio Henrikh Mkhitaryan, procedente del Manchester United, es un buen reemplazo, ya que se trata de "un futbolista técnico".



No le sorprende que Arsene Wenger deje el equipo al final de esta temporada, aunque consideró que es una "triste noticia" para el fútbol.



"Todo el mundo asocia a Arsene con el Arsenal. Hasta los nombres se parecen. Más que un entrenador es amigo de los futbolistas. Habla con cada jugador para sacar lo mejor de él, transmitirle su confianza y todo lo que espera de él. Nosotros tuvimos una magnífica relación", señala.



Cree que su renuncia puede ser un arma de doble filo, ya que tradicionalmente esos anuncios se hacen públicos a final de temporada.



"Puede ser que, sabiendo que Wenger se va, los futbolistas se motiven y se conciencien de lo importante que es ganar la Liga Europa y regresar el próximo año a la Liga de Campeones", apunta.



Admira a Diego Simeone, técnico atlético, aunque lo considera "la antítesis de Wenger".



"Me gusta mucho, pero es muy diferente al técnico del Arsenal. Simeone es duro y apasionado. Se comporta como un futbolista, como el jugador número 12. En cambio, Arsene está tranquilo. Es observador y hace sólo indicaciones en el descanso", señaló.



Desde que abandonara el Barcelona, donde no tuvo continuidad con Pep Guardiola en el banquillo, Hleb ha sido un trotamundos del fútbol, que le ha llevado a jugar en Alemania, Inglaterra, Rusia, Turquía y su Bielorrusia natal. EFE