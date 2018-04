Payet llevó al Marsella a las semifinales

Ni el gol de desventaja (1-0) con el que arrancó el conjunto francés el partido de vuelta, ni el tempranero tanto del portugués Bruma, que adelantó a los germanos en el marcador (0-1) a los dos minutos de juego, nada, ni nadie pudo contener a Payet, que se apoderó por completo del partido.



De hecho, el internacional francés participó en todos los tantos del Olympique de Marsella, que no desaprovechó la bisoñez, sobre todo, en defensa del Leipzig para "colarse" casi tres lustros después en unas semifinales europeas.



Y es que con la misma rapidez con la que los de Ralph Hasenhüttl se adelantaron en el marcador, el Leipzig dejó escapar su ventaja ante el empuje de Payet, que desplegó todo su catálogo de recursos ofensivos.



Así, si en el 1-1 Payet mostró a los seis minutos su buen golpeo a balón parado en un saque de esquina, que el austríaco Stefan Ilsanker acabó introduciendo en su propia portería tras un remate el griego Kostas Mitroglou, en el 2-1 el internacional galo evidenció que no pierde precisión en carrera.



El espectacular centro del internacional galo permitió a Morgan Sanson plantarse sólo a los nueve minutos en el área rival, donde hasta en dos ocasiones del Leipzig Peter Gulacsi privó al marsellés del gol.



Aunque nada pudo el meta húngaro por que el rechace llegase a los pies e Bouma Sarr, que libre de marca estableció el 2-1, que dejaba a los de Rudi García a un tanto de la clasificación.



Un pase que el Olympique de Marsella pareció sentenciar a los diecisiete minutos con un soberbio zapatazo lejano de Payet, que no subió al marcador al señalar el colegiado una falta previa de Kitroglou sobre un defensa.



Contratiempo que pareció enrabietar todavía más a Payet, que en el 38 volvió a servir otro magistral balón en el saque de una falta lateral, para que Florian Thauvin, esta vez sí, hiciese subir al marcador el 3-1.



Pero si en el Olympique de Marsella destaca la presencia de Payet, en el Leipzig a falta del delantero Timo Werner, que no jugó aquejado de unas molestias, todas las miradas se centran en el guineano Naby Keita.



El jugador africano, que ya participó activamente en el 0-1, permitió a los germano soñar de nuevo con la clasificación, al permitir con un soberbio taconazo que Jean-Kevin Augustin estableciese en el minuto 55 el momentáneo 3-2, que volvía a poner en ventaja al Leipzig en la eliminatoria.



Sin embargo, Dimitri Payet no estaba dispuesto a que nadie arruinase su gran noche y cinco minutos después, en el 60, encarriló la clasificación del Olympique con una excelente jugada individual.



El atacante marsellés tras recoger el balón en la frontal se plantó en el interior del área con un elegante regate que Payet culminó con un no menos espectacular remate que se coló por la escuadra.



Un tanto que aclaró definitivamente el pase a semifinales del conjunto local, que culminó la goleada en el tiempo de prolongación con un tanto del japonés Hiroki Sakai, que firmó en el 94 a puerta vacía el definitivo 5-2, tras aprovechar la subida a rematar un córner del portero visitante Gulacsi.



Ficha técnica:



5 - Olympique de Marsella: Pelé; Sakai, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi; Maxime López, Sanson; Thauvin (Ocampos, m.63), Payet (Zambo Anguissa, m.83), Sarr (Rami, m.28) y Mitroglou.



2 - Leipzig: Gulacsi; Ilsanker, Konaté, Upamecano (Bernardo, m.66), Klostermann; Kampl, Demme (Forsberg, m.54), Keita, Bruma; Sabitzer (Poulsen, m.59) y Augustine.



Goles: 0-1, m.2: Bruma. 1-1, m.6: Ilsanker (pp). 2-1, m.9: Sarr. 3-1, m.38: Thauvin. 3-2, m.55: Augustine. 4-2, m.60: Payet. 5-2, m.94: Sakai.



Árbitro: Björn Kuipers (NED). Mostró tarjeta amarilla a Thauvin, Sakai y Mitroglou por el Marsella; y a Konaté por el Leipzig.



Incidencias: Encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa disputado en el estadio Velodrome de Marsella. EFE