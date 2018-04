Jorge Jesús: "Los seguidores no merecían estos errores"

Europa League

Jueves 5| 7:21 pm





"Mi primer mensaje es para los seguidores de mi equipo, que no merecían esto. El primer gol ha sido una falta de concentración de la defensa y nos ha costado el gol, pero la oportunidad perdida en el minuto 90 también ha sido importante y nos resta opciones para la vuelta", dijo el entrenador.



Preguntado por las declaraciones del presidente del club, Bruno de Carvalho, quien manifestó al final del partido que su equipo había jugado con nueve jugadores en lugar de once y que cometieron errores groseros, Jorge Jesús señaló que desconocía esas afirmaciones y que no quería comentar nada al respecto.



Sobre el partido y el resultado, el técnico portugués indicó que el resultado "no refleja" cómo habían jugado. "Seguimos en la eliminatoria y en Lisboa aún tenemos cosas que decir", explicó.



"Salimos de aquí con una derrota importante y frustrante y la forma de perder no la merecen los seguidores. El Atlético tiene mucha experiencia y sabe aprovechar los errores, pero todavía tenemos cosas que decir para el partido de vuelta", concluyó. EFE