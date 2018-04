Koke: "Lo mejor, no encajar gol"

Europa League

Jueves 5| 6:32 pm





"Muy feliz por el gol, por ayudar al equipo a iniciar la victoria y sobre todo por el gran trabajo que ha hecho el equipo. Nos vamos con un 2-0. No está cerrada la eliminatoria, pero es un buen resultado. Lo mejor, no encajar, como se ha visto en la última jugada del partido (con una parada de Jan Oblak)", expuso.



"No hemos aprovechado algunas ocasiones. El portero de ellos también ha hecho grandes paradas. Al final ha sido un 2-0 y en un pequeño detalle casi nos marcan el 2-1. Lo importante es que no hemos encajado y es un buen resultado", insistió Koke, que apuntó que su equipo tenía "claras las ideas" para afrontar el partido.



Después del 1-0 a los 22 segundos, el Atlético dejó la responsabilidad con la pelota a su rival. "Ellos han tenido más la posesión y nosotros muchas veces sin balón nos sentimos cómodos. Así ha sido. Estábamos cómodos hasta que hemos encontrado el segundo gol. El equipo ha hecho un grandísimo partido", dijo.



"Nos vamos contentos con el 2-0", abundó el futbolista, que eludió el papel de favorito a ganar esta competición: "Eso lo decís vosotros. Con lo que venimos haciendo estos últimos años en Champions, la gente nos ve como favoritos, pero cualquier rival te puede ganar. Luego ya se verá si somos favoritos o no".



Para él, "hay grandísimos equipos" en la Liga Europa. "Cada eliminatoria es diferente, primero hay que pasar esta y seguir", continuó el centrocampista, que, preguntado por si se ve ya en las semifinales, contestó: "Nos vemos que jugamos el domingo el derbi".



Koke, sobre ese encuentro del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, remarcó que "ningún derbi es descafeinado". "Da igual que posición estés, juegas con el eterno rival y todo el mundo quiere ganar el partido. Son partidos tan especiales que no piensas en que estés cuatro puntos por arriba, piensas en ganarlo", valoró.



El centrocampista consideró que su equipo "va a estar bien" físicamente para el derbi, a pesar de haber jugado este jueves. "Estos partidos te motivan por sí solos. Vamos a entrar fuerte al partido y va ser un partido bonito de ver, seguro", declaró.



"La afición siempre quiere estar por encima del Madrid, tenemos una bonita oportunidad y lo vamos a luchar y vamos a intentar conseguirlo", añadió. EFE