Ramsey y Lacazette ponen al Arsenal rumbo a semifinales

Europa League

Jueves 5| 5:21 pm





EFE.

Dos dobletes de Aaron Ramsey y Alexandre Lacazette hundieron este jueves al endeble CSKA de Moscú en Londres y colocaron al Arsenal a un pasito de las semifinales de la Liga Europa (4-1).



El equipo inglés apenas sudó para deshacerse del CSKA y sólo necesitó 45 minutos para dejar el partido y la eliminatoria prácticamente vista para sentencia. Los 'Gunners' se aferran a un triunfo en la Liga Europa para disfrutar del fútbol de 'Champions' el curso que viene e intentar salvar una temporada convulsa y tremendamente decepcionante.



Este jueves, antes de que se hubieran cumplido los primeros 10 minutos, Ramsey ya había adelantado a los suyos al remachar un preciso centro desde la derecha de Bellerín.



Pero apareció el CSKA, y cuando el reloj marcaba el primer cuarto de hora, en la que fue prácticamente su única ocasión del choque, Golovin transformó un libre directo cometido por Koscielny en el borde del área para dar la sorpresa y equilibrar el choque.



En eso quedó la reacción rusa. Los visitantes fueron totalmente arrollados en los siguientes 20 minutos, en los que encajaron tres goles más. Primero fue Lacazette, quien transformó un penalti cometido sobre Özil (m.23), y después de nuevo Ramsey, que se convirtió en candidato casi matemático al Premio Puskas con un precioso tanto de espuela.



El internacional galés aprovechó que el guardameta se había quedado a media salida y, desde el punto de penalti y con el taco, el único recurso que podía emplear, tocó lo justo el esférico para pasarlo por encima Akinfeev y alojarlo, manso, en el fondo de las mallas.



El cuarto y definitivo tanto de los de Arsene Wenger no se hizo esperar, y, en el 35, otra vez Lacazette vio portería. Esta vez tras recibir un centro lateral de Özil, armar el disparo y empalar al palo derecho del arquero ruso.



El espectáculo del primer tiempo, como suele suceder en estos casos, no se repitió en el segundo, mucho más tranquilo y sin grandes ocasiones. Sólo Ramsey, que se topó con el palo, merodeó el gol, que se le resistió a ambos conjuntos.



No sufrió el Arsenal para acabar llevándose una victoria fácil y que, salvo hecatombe en Rusia la semana que viene, lo deja con pie y medio en semifinales de la competición.