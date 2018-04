Simeone: ¿El escudo? Podemos llegar todos a unas semifinales y eso nos unirá

Europa League

"Puede pensar cada uno lo que crea mejor. Es su opinión. Lo que sí me centro es en el momento del equipo este año, que tenemos la oportunidad y la posibilidad de competir para llegar nuevamente todos a una semifinal europea, que sería otro año más jugando continuamente semifinales, y creo que eso es lo que nos va a terminar uniendo en el partido de mañana, sin ninguna duda", valoró.



Por delante, el duelo de los cuartos de final de la Liga Europa. "Consideramos que la eliminatoria está al 50 por ciento, debido al entrenador que tiene el Sporting (Jorge Jesus), muy capaz, y que sus equipos siempre han competido muy bien", explicó el técnico, que, a la vez, defendió la importancia de esta competición continental.



"Es normal que la gente tenga su opinión y que genere estados de ánimo según el rival que venga, porque hay veces que no conocen a los rivales como por ahí nosotros, que estamos dentro del fútbol, y la gente posiblemente va en relación al nombre. Si viene el Bayern Munich sería imposible y si viene el Astana sería muy fácil", dijo.



"La realidad es que hay un juego de por medio que intentamos encontrar los mejores caminos para seguir pasando eliminatorias", continuó el técnico, que, preguntado con qué momento se queda, si con el título de la Liga Europa o el subcampeonato de la Liga de Campeones, respondió: "Siempre me quedo con la parte de ganar, porque ser segundo es importante es una competición tan importante como la Champions, pero siempre es mejor ser campeón. Obvio".



Y abundó sobre la dificultad del Sporting de Lisboa: "Jorge Jesus es un entrenador importante. Me gusta su carácter, lo que transmite a sus equipos y me gusta que trata de minimizar las virtudes de sus rivales a través del juego colectivo. Siempre ha competido muy bien y ha hecho grandes partidos contra la Juventus o el Barcelona".



"No me imagino otra cosa mañana que un partido trabado, tácticamente estudiado y está claro que la calidad de los futbolistas llevará el partido de un lado o del otro", continuó Simeone, que opinó que son dos equipos "muy parecidos desde el trabajo colectivo y desde el esfuerzo como equipo para jugar".



Por eso, el técnico ve una "eliminatoria más ajustada que otra cosa", según insistió en rueda de prensa, en la que repasó que ha visto partidos del Sporting tanto en la Liga de Campeones como en la Liga Europa o en la Liga portuguesa, ante el Benfica o el Oporto, y siempre intenta "minimizar al rival" con sus características.



"Sobre todo trata de equilibrar el planteamiento rival y propone su juego, con una presión importante de mitad de cancha hacia adelante y después intentando jugar con la línea bastante adelantada, con jugadores que lo logran hacer muy bien achicando espacios para adelante, e intentan aprovechar la fuerza de Acuña por la izquierda y del delantero centro (Das Bost)", analizó.



El Atlético encara el partido de nuevo mermado por las bajas, en esta ocasión tres, las tres concentradas en la defensa (Sime Vrsaljko, José María Giménez y Filipe Luis), con lo que sólo tiene cuatro futbolistas disponibles del primer equipo para esa línea.



"Este año seguimos en la misma sintonía desde cuando empezamos, reinventándonos continuamente. Parecería que partido tras partido, cada cuatro partidos, aparecen situaciones complejas, generadas o no generadas, que nos generan este tipo de situaciones. Yo confío a muerte en los míos, que están preparados para lo que nos vamos a jugar mañana", enfatizó. EFE