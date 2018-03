Williams: "Ha sido un palo muy duro; me voy hundido para casa"

Europa League

"Desde que estoy aquí ha sido un palo muy duro, es un momento muy jodido para todo el Athletic, para toda la afición. Me voy hundido para casa", dijo Williams en declaraciones a beIN SPORTS.



El delantero bilbaíno, autor del gol de su equipo ya cuando la eliminatoria ya estaba casi imposible, cree que el partido de ida les "ha penalizado mucho" a los rojiblancos.



"Remontar un 3-1 era complicado, pero no imposible. Hemos intentado esforzarnos al máximo, pero las cosas no han salido como queríamos. Ellos en la primera parte sin apenas crearnos peligro nos han matado", resumió su visión del partido.



De todos modos, asume que ahora en el conjunto vasco "no toca otra" que intentar recuperarse. "El Athletic siempre se levanta y esperemos estar próximamente en Europa", se ilusionó.



En cuanto a los pitos y la pañolada con la que fueron despedidos por la grada de San Mamés al final del choque, apuntó que, a pesar de ello, "la afición hoy ha estado increíble".



"Ha estado con nosotros y no le podemos reprochar nada. En cambio, les tenemos que dar las gracias por apoyarnos y por estar siempre con nosotros. Cuando te animan y las cosas van bien, muy bien, pero cuando te pitan tienes que agachar las orejas y seguir trabajando y volver con más fuerza que nunca", reflexionó. EFE