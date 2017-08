Raúl García: "Es el primer paso encarrilado para el objetivo que perseguimos"

Europa League

Raúl García ha encuadrado la clasificación del Athletic Club de este jueves ante el Dínamo de Bucarest para el Play Off de la Liga Europa como un "primer paso encarrilado por el objetivo que perseguimos", que no es otro que el de llegar lo más adelante posible en la competición.



"Es el primer paso encarrilado para el objetivo que perseguimos. Era importante respetarles en el partido y respetarles en el de vuelta porque es gente que juega a fútbol y que te puede crear problemas y desde el respeto hemos podido ganarles", ha dicho.



Raúl no ha querido destacar demasiado los dos goles marcados más que en el aspecto de que "le han venido bien al equipo para conseguir la victoria". "Ojalá no sea Pichchi y que haya muchos jugadores que metan muchos goles porque eso es bueno para el equipo", ha añadido.



De todos modos sí se ha parado en su segundo gol, marcado en una volea impresionante con la izquierda que se alojó junto al palo, "Son jugadas rápidas que me gusta hacer hasta en los entrenamientos, he tenido suerte y ha entrado", se ha felicitado.



Ya con miras al sorteo de este viernes, asume que "cualquier equipo va a ser complicado". "Lo importante es que nosotros estemos bien y a partir de ahí podemos pasar la eliminatoria. Todo lo que sean buenos campos y desplazamientos lo más cercanos posible está bien pero no se pude elegir así que el que caiga", ha añadido.



Raúl no ha querido desvelar la dedicatoria de unos de sus goles metiéndose el dedo en a boca como un chupete. "Es una dedicatoria para la familia, contento de que todo viene bien", se ha limitado a decir.

EFE