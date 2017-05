Guidetti: "Está difícil pero no imposible"

Europa League

Jueves 4| 6:43 pm





El internacional sueco John Guidetti, futbolista del Celta de Vigo, reconoció que el 0-1 con el que viajará el Manchester United a Old Trafford les pone "muy difícil" la eliminatoria, pero al mismo tiempo subrayó que "no es imposible" lograr el pase a la final.



"Ha sido un partido difícil. Los dos equipos defendimos muy bien y un gol de Rashford de falta desequilibró el partido. Luego, en los últimos quince minutos ellos se dedicaron a perder tiempo. Está difícil pero no imposible", comentó el futbolista a periodistas.



El atacante consideró que su rival no ha sido mejor que el Celta en el primer partido, y aventuró que dentro de una semana tendrán "muchos más espacios" porque el equipo de José Mourinho tendrá que atacar más.



"Después del 0-1 no jugaron al fútbol, buscaron perder tiempo. Pero el Manchester es un equipo con mucha experiencia y sabe cómo jugar estos partidos. Pero allí necesitarán atacar más, así que tendremos más espacios. Seguiremos luchando, confiamos en nosotros", concluyó Guidetti.

EFE