Berizzo: "Esto no ha terminado, tenemos nuestras posibilidades"

Europa League

Jueves 4| 6:40 pm





"Esto no ha terminado, vamos en busca del partido que viene porque tenemos nuestras posibilidades. Este resultado nos va a exigir un partido de ataque para el que estaremos preparados. Me quedó con la sensación de haber competido contra un rival muy duro y sacaremos conclusiones que nos valdrán para el partido de vuelta", señaló en rueda de prensa.



El técnico celeste aseguró que esperaba ese trámite del partido: "Cualquier pérdida de balón inclina el ataque hacia un lado o hacia el otro. Pudimos abrir el partido con la ocasión de Daniel pero su defensa se impuso a nuestro ataque. En la segunda parte se igualó el partido pero recibimos su gol cuando mejor estábamos".



En este, puntualizó que "no tiene mucho sentido hablar de porcentajes" porque "con el cinco por ciento también puedes ganar".



"Nosotros vamos a jugar un partido aprendiendo lo que sucedió esta noche. Muchas veces salimos con un resultado adverso del partido de ida y eso nos debe estimular de cara al encuentro en Inglaterra", subrayó Berizzo, quien, cuestionado por el partido de Iago Aspas, indicó que "sufrió un marcaje de persecución y no encontró espacios". EFE