Mourinho: "Merecimos mejor resultado"

Europa League

Jueves 4| 6:26 pm





El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, manifestó después de ganar en Balaídos 0-1 ante el Celta de Vigo en el partido de ida de la semifinal de la Liga Europa que vuelve a Inglaterra "con la sensación de que la eliminatoria está cincuenta-cincuenta" .



"Merecimos mejor resultado. Estoy contento con mis jugadores pero el resultado es corto. Marcho con la sensación de que el 1-0 deja la eliminatoria abierta", comentó el técnico portugués, que añadió que el Celta "merece respeto por su trayectoria en la Liga Europa".



Recordó Jose Mourinho que la ventaja de un gol para Old Trafford es escasa. "Tengo demasiado experiencia para pensar que va a ser fácil el partido de vuelta. El Celta ha tenido buenos resultados en Europa fuera de casa", comentó el entrenador: "Es mérito nuestro que el Celta no haya jugado tan bien como lo hace habitualmente. Nosotros jugamos bien".



El entrenador portugués no quiso contestar una pregunta en la que un periodista relacionó la suplencia del portero español David De Gea con una posible marcha del Manchester en verano, e insistió en que su equipo tuvo "el control" y tres "buenas paradas" de Sergio Álvarez evitó un "mejor" resultado para los suyos.

EFE