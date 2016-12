Los hermanos Pogba se medirán en Europa League

Europa League

Lunes 12| 2:44 pm





Los hermanos Paul y Florentin Pogba se verán las caras sobre el césped de juego en el duelo entre Manchester United y Saint Etienne de dieciseisavos de final de la Liga Europa (16 y 23 de febrero de 2017).



Paul, de 23 años, el futbolista más caro del mundo, lidera a los 'Diablos Rojos' desde el centro del campo desde el pasado verano, cuando fichó procedente de la Juventus por 89.3 millones de libras (105 millones de euros), mientras que Florentin defiende los colores de 'Les Verts' desde el año 2012.



Curiosamente, Florentin, además de su hermano gemelo Mathias -canterano del Celta de Vigo y ahora en las filas del Sparta de Rotterdam-, es internacional con Guinea, al tiempo que Paul brilla con la selección nacional de Francia.



Al zaguero del Saint Etienne se le ha relacionado en los últimos meses con varios equipos de la Premier League, y Sunderland y Hull City mostraron interés en hacerse con sus servicios el pasado verano.



"Jugar en Inglaterra es el sueño que he tenido desde niño. Tuve varias oportunidades en el último mercado de traspasos, pero no se materializaron. Estoy esperando y soy paciente, y quiero seguir haciéndolo bien con mi club para un día marcharme. Me encantaría jugar en el Arsenal", dijo hace unos meses Florentin.



De no concretarse la llegada de Florentin a la Premier durante el próximo mes de enero, los hermanos Pogba podría reencontrarse sobre el terreno de juego en febrero, en el duelo de 1/16 de final entre United y ASSE en la Liga Europa.



"Paul no paraba de reír después del sorteo y estoy seguro de que su hermano también lo estaba haciendo. Creo que es bonito que dos hermanos se enfrenten, algo que ya ha sucedido en el fútbol un par de veces", aseguró este viernes Mourinho.



United y Saint Etienne se han enfrentado en una ocasión en el pasado, en una eliminatoria de la ya extinta Recopa de Europa en la temporada 1977/1978.



En aquella ocasión, el conjunto inglés fue castigado por la violencia desmedida de sus 'hooligans' en el encuentro de ida y la vuelta se disputó en Plymouth, al sur de Inglaterra.



Los de Mánchester se impusieron finalmente por 2-0 y acabaron clasificándose para la siguiente ronda por un marcador global de 3-1. EFE