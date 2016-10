Valverde: "El primer tiempo jugamos muy mal, ha sido la clave"

Europa League

Jueves 20| 7:40 pm





"El primer tiempo ha sido muy abierto, pero teníamos que haber conseguido más. El Genk ha tenido las mismas (ocasiones) que nosotros, ha metido el 1-0 y, a pesar de que en la segunda parte hemos arriesgado yendo hacia arriba, con los once atrás era difícil generar ocasiones claras. La clave ha sido el primer tiempo", dijo.



El técnico admitió también que el equipo belga fue el que logró imponer su estilo de juego y que el Athletic no "controló el partido en ningún momento, salvo en el comienzo". "A ellos les iba bien esa forma de jugar, han acertado y nosotros no, ni tampoco hemos podido desarrollar el juego. En el segundo tiempo sí hemos cogido juego, pero en el primero no", insistió.



Tras reconocer que el resultado encajado en el Luminus Arena "es muy malo", Valverde señaló que al menos el Athletic tuvo "la suerte" de que el partido de Viena entre el Rapid y el Sassuolo acabó en empate (1-1) y por ello depende de él mismo para seguir adelante a pesar de ser últimos después de las tres primeras jornadas.



"No estamos contentos de cómo está yendo esta Fase de Grupos. No podemos decir que lo estemos haciendo muy bien. Tenemos tres partidos para clasificarnos y sabemos que debemos cambiar las cosas porque con una mentalidad fuerte somos un buen equipo y difícil de batir. Tenemos que ir a eso", explicó.



Por último, el 'Txingurri' ofreció una primera impresión sobre los problemas físicos con los que han acabado el encuentro Yeray Álvarez, que tuvo que ser retirado en camilla antes de acabar el encuentro, Aritz Aduriz y Mikel Balenziaga.



A falta de que todos ellos sean sometidos a pruebas médicas, el central vizcaíno tendría "un esguince muy fuerte en el tobillo", Aritz Aduriz sufriría también "un esguince", mientras que Balenziaga fue sustituido en el descanso porque "no se encontraba bien". "Se encontraba débil quizás un proceso vírico, no lo sé. ya informaremos", dijo Valverde sobre el lateral zurdo. EFE