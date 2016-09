El Villarreal remonta con ciertos apuros para imponerse al Zurich

Europa League

El Villarreal debutó con una trabajada victoria por 2-1 al Zurich, un rival que fue más complicado de lo previsto y que obligó al equipo local a tener que remontar un tempranero gol del equipo suizo.



Los de Fran Escribá no realizaron un gran encuentro pero la sociedad que formaron el brasileño Pato y el mexicano Jonathan Dos Santos fue suficiente para tumbar al líder de la segunda división suiza.



El partido arrancó de cara para el conjunto suizo, que se adelantó a los dos minutos, tras una perdida en la salida de balón de N'Diayé, que aprovecha Sadiku para sorprender con un colocado y potente disparo lejano al meta Andrés.



Al Villarreal le costaba en los minutos iniciales romper la buena presión del conjunto helvético, aunque a los diez minutos Pato tuvo una buena ocasión para empatar.



El conjunto español dominaba pero no conseguía generar peligro, si bien los errores de la zaga suiza les invitaba a lograr el empate, aunque el brasileño Pato desaprovechó, de manera casi consecutiva, dos clarísimas ocasiones para marcar.



A la tercera fue la vencida y el Pato logró la igualada, tras una buena acción entre Santos Borré y Jonathan Dos Santos, que el brasileño culminó con un potente disparo tras internarse en el área.



Los castellonenses se volcaron en los minutos finales del primer acto en busca del tanto que les pusiera en ventaja antes de llegar al descanso. Sin embargo, la poblada defensa del Zurich apenas dejaba huecos hasta que una genialidad de Pato y de Dos Santos, acabó con una volea del mexicano al fondo de las mallas en el último minuto del primer periodo.



En la reanudación, el equipo dirigido por el italiano Uli Forte salió más incisivo al terreno de juego. A pesar de que el balón era para el equipo español, los suizos ejercían una buena presión impidiendo la circulación clara de balón del Villarreal.



A los diez minutos, el Zurich reclamó penalti por una acción de Víctor Ruiz ante Sarr, que el árbitro no estimó como tal y que acabó con el jugador helvético lesionado, por lo que tuvo que ser sustituido. En la continuación de la jugada, el Villarreal también reclamó una pena máxima sobre Santos Borré, pero el colegiado tampoco apreció infracción.



El partido se equilibró y la incertidumbre del marcador dio emoción al partido. El Villarreal pudo marcar el gol de la tranquilidad por mediación de Sansone, pero el árbitro anuló bien por fuera de juego la acción del atacante italiano.



En los compases finales, el conjunto de La Plana supo controlar el partido para arrancar con tres puntos en la fase de grupos de la Liga Europa pese a no firmar un buen encuentro.

