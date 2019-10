Rodrigo: El objetivo principal está cumplido

Eurocopa

Rodrigo Moreno, autor del tanto que dio el empate a España en Suecia y la clasificación matemática a la Eurocopa 2020, destacó que "el objetivo principal está cumplido" y ahora tienen tiempo para seguir creciendo hasta la competición.



"Contento por la clasificación. Merecimos algo más la primera parte, tuvimos ocasiones para tener un partido más tranquilo. El objetivo principal está cumplido", dijo en Teledeporte.



Rodrigo encontró el premio del gol en los últimos instantes del duelo para mantener la racha de 38 partidos seguidos marcando de la selección. "En la jugada anterior me habían metido un centro y leí mal la jugada. A la siguiente hice al contrario, seguí hacia la portería y tuve suerte de que el balón me cayó para marcar", señaló.



El seleccionador Robert Moreno prescindió de Rodrigo en el equipo titular por las molestias musculares que arrastra y al final acabó metiéndole en el campo por la necesidad del gol para empatar.



"Llevo un tiempo arrastrando unas molestias. Durante una semana he hecho parte de entrenamientos y el otro día jugué con algo de dolor. Hoy el seleccionador quería probar a gente, ver otras cosas y yo estaba tocado. He podido salir los últimos minutos y agradecido por la confianza", dijo.



"Está claro que si no ganamos todos los partidos se va a decir que no estamos al nivel y tenemos que dar más. Es lógico porque representamos a una de las mejores selecciones, pero lo importante es que nos hemos clasificado. Ahora tenemos tiempo para mejorar y seguir creciendo", añadió. // EFE