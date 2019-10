Frankowski sella el pase de Polonia a la Eurocopa 2020

Eurocopa

Domingo 13| 4:56 pm





El extremo Przemysław Frankowski sólo necesitó un minuto sobre el terreno del estadio Nacional de Varsovia para lograr el gol que tanto le había costado a la selección de Polonia y sus compañeros, incluido Robert Lewandowski: el 1-0 en el minuto 74 que doblegó a Macedonia, desató la victoria merecida de su ambicioso equipo y cerró la ya esperada clasificación para la Eurocopa 2020 (2-0).



No desenredó antes el partido, sobre todo en la primera media hora, porque no tuvo la pegada que sí demostró Frankowski en unos instantes. Recién incorporado al campo en sustitución de Grosicki, en su primera intervención, en el primer contacto con la pelota, derribó un muro hasta entonces aparentemente irrompible, al aprovechar con oportunismo el control, el regate y la acción de Robert Lewandowski.



Mucha parte del gol, quizá, fue mérito del atacante del Bayern Múnich, que no encontró la portería contraria en todo el encuentro, con lo que supone un delantero de su talla para Polonia, pero sí el don de las asistencias.



También participó en el 2-0 en el minuto 80 de Arkadiusz Milik, otro reemplazo surgido desde el banquillo y goleador con la zurda y desde fuera del área para sentenciar un hecho que ya, entonces, parecía irrebatible: el pase de Polonia a la Eurocopa 2020.



No lo tuvo tan claro antes. En concreto, durante una hora y cuarto de partido, con tanta insistencia como ineficacia en los últimos metros, estrellado dos veces contra los palos, otras tantas con Dimitrievski, que necesitó atención médica por un golpe contra el poste que le provocó una brecha, de la que se repuso sin más dificultad, y algunas más por una cuestión de destreza.



No halló entonces el gol contra el orden de Macedonia del Norte, pero, a la vez, también sufría la inquietante sensación de que cualquier descuido podía significar un apuro más evidente que el empate. Su rival también tuvo algún acercamiento. No lo transformó apenas en oportunidades, salvo una potente falta de Alioski o un remate en fuera de juego que, antes de su señalización, ya lo había solventado Szcesny.



Después entró Frankowski. En un minuto todo cambió. Y Polonia ya tiene plaza segura en la Eurocopa 2020. Es la cuarta que lo consigue, después de Italia, Bélgica y Rusia. // EFE