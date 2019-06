Bolivia buscará protagonismo en la Copa América

Copa América

Carlos A. Chacón A.

Con la mayoría de sus jugadores en el torneo local, Bolivia citó a 23 futbolistas con la intención de mejorar el papel que realizó en la última Copa América (la de Estados Unidos en 2016), cuando no pudieron clasificar a la siguiente fase del campeonato.

El 87% de la plantilla boliviana juega en la Primera División de ese país. Alejandro Chumacero, Luis Haguín y Marcelo Martins, son los jugadores que hacen vida fuera del territorio altiplánico. Este último, juega en el Shijiazhuang de la categoría plateada del balompié chino y ha sido uno de los referentes de la plantilla durante los últimos años.

La selección verde tiene un grato recuerdo de esta competición, -cuando Brasil ha sido sede del torneo-. En la edición de 1949, culminaron en el cuarto lugar e igualaron la hazaña de 1927. Sin embargo, tuvieron mejores resultados años después.

Participaciones

En Brasil, Bolivia llegará a 27 participaciones en el campeonato de selecciones más antiguo del mundo. Entre sus mejores participaciones en el torneo figuran las participaciones del año 63 y 97, cuando fueron campeones y subcampeones del certamen.

Cuando la Copa llegó por primera vez a ese país (para ser sede), en 1963, lograron alzar el trofeo y -hasta ahora- es la hazaña más importante de ese país. En 1997, llegaron a la gran final y perdieron ante Brasil (1-3).

Bolivia no estuvo presente en las ediciones de: Argentina (1916, 1921, 1925, 1929, 1937), Uruguay (1917, 1923, 1924, 1942, 1956), Brasil (1919, 1922), Chile (1920, 1941, 1955), Perú (1935, 1939, 1957) y Ecuador (1959).

Figura

Marcelo Moreno Martins, con más de 12 años de trayectoria en la selección de la nación altiplánica, es uno de los delanteros más destacados en la plantilla. La trayectoria de ‘Tiple M’ ha sido muy buena, con 31 años, Martins ha pasado por ligas de Brasil, Ucrania, Alemania, Inglaterra y China.

En 2009 alzó la Copa de la UEFA, cuando jugaba para el Shakhtar Donetsk en Estambúl, Turquía. Asimismo, se coronó en cinco ocasiones en Brasil (con el Vitória, Cruzeiro y Flamengo).

Director Técnico

Eduardo Villegas, es el entrenador de la selección y tomó el puesto en lugar del venezolano César Farías. Con 55 años, este DT tiene una experiencia importante en el balompié de ese país y ha dirigido a clubes como: San José, Universitario de Sucre, The Strongest, Wilstermann, Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys.

En 2009 asumió -por primera vez- las riendas de Bolivia (de manera interina), 10 años después asumió el cargo de manera oficial y es el encargado de llevar el proceso para Catar 2022.

Nómina

Arqueros: Carlos Lampe Porras (San José), Rubén Cordano Justiniano (Blooming) y Javier Rojas Iguaro (Nacional Potosí).

Defensas: Saúl Torres Rojas (Nacional Potosí), Luis Haquin López (Puebla, México), Mario Cuéllar Saavedra (Oriente Petrolero), Diego Bejarano Ibáñez (Bolívar), José María Carrasco Sanguino (Blooming), Marvin Bejarano Jiménez (The Strongest), Roberto Fernández Toro (Blooming) y Adrián Jusino Cerruto (Bolívar).

Volantes: Alejandro Chumacero Bracamonte (Puebla, México), Erwin Saavedra Flores (Bolívar), Leonel Justiniano Arauz (Bolívar), Samuel Galindo Suheiro (Always Ready), Raúl Castro Peñaloza (The Strongest), Paul Arano Ruiz (Blooming), Diego Wayar Cruz (The Strongest), Fernando Saucedo Pereyra (Wilstermann).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang, China), Leonardo Vaca Gutiérrez (Blooming), Gilbert Álvarez Vargas (Wilstermann) y Rodrigo Ramallo Cornejo (San José).

Partidos

Vs Brasil, el 14 de junio en el Estadio Morumbí (8:30pm).

Vs Perú, el 18 de junio en el Estadio Maracaná (5:30pm).

Vs Venezuela, el 22 de junio en el Estadio Mineirao (3:00pm).