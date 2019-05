Juvenil que le hizo un caño a Neymar abandonó concentración

Copa América

El lateral derecho Weverton Guilherme, de 19 años y que se hizo famoso por una jugada con la que le hizo un caño al astro Neymar en el entrenamiento del martes de la selección brasileña que se prepara para la Copa América, abandonó este jueves la concentración de Brasil.



Y lo hizo a petición de su club y no para ayudar a superar el incómodo que provocó en la Canarinha por el caño que le hizo a la mayor estrella de la selección brasileña en un entrenamiento y que generó nuevas críticas sobre el comportamiento de Neymar.



Ello debido a que el delantero del París Saint Germain francés, acostumbrado a jugadas de efecto para deshacerse de sus marcadores, no asimiló bien el balón que Weverton Guilherme le pasó por entre las piernas y decidió derribar al juvenil agarrándolo por el chaleco para impedirle seguir la jugada.



Weverton Guilherme fue uno de los diez juveniles llamados por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", para ayudar en los trabajos que la Canarinha realiza desde el miércoles de la semana pasada en la Granja Comary, su moderno centro de entrenamientos en Teresópolis, ciudad serrana a 98 kilómetros de Río de Janeiro.



Pese a que la mayoría de los juveniles permanece en Teresópolis, algunos fueron sustituidos este miércoles, incluyendo a Weverton Guilherme, al que el club Cruzeiro llamó de regreso debido a que se quedó sin lateral derecho por lesiones y necesita del prometedor jugador.



El equipo de Belo Horizonte perdió por lesión al colombiano Luis Orejuela, quien se perderá la Copa América a la que había sido llamado en la lista previa del técnico portugués Carlos Queiroz, y Edilson viene con poco ritmo tras recuperarse de molestias físicas.



El juvenil destacó desde adolescente en el Figueirense y rápidamente fue contratado por el Cruzeiro, que adquirió el 60 % de sus derechos. Hoy es titular indiscutible en el equipo sub-20 del Cruzeiro y se destacó en la campaña con la que el club fue subcampeón de la Copa do Brasil de la categoría en 2018.



Pero ganó fama por la jugada con que humilló a Neymar, cuya imagen se convirtió en viral en las redes sociales, y que generó un incómodo en la selección brasileña a sólo quince días de debutar en la Copa América frente a Bolivia en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.



El túnel se habría limitado a una jugada normal en un entrenamiento de no ser por la reacción exagerada de Neymar y por una decisión de Tite aparentemente dirigida a proteger a su principal jugador.



Poco después del caño, el seleccionador le pidió a Weverton Guilherme que se quitara el chaleco para que pudiera jugar en el mismo equipo de Neymar y evitar un nuevo choque entre ambos.



La prensa brasileña no perdonó ni la decisión de Neymar de frenar al juvenil con una jugada antideportiva ni la de Tite de cambiar al lateral de equipo aparentemente para protegerlo, y las críticas se multiplicaron en las columnas deportivas.



"Creo que ahora tenemos noción de que era imposible ver a Neymar como capitán de la selección. Es algo absurdo", afirmó al vivo en su programa en la red de televisión ESPN el reportero Gustavo Hoffman tras recordar que Tite le había quitado el brazalete de capitán a su jugador estrella tres días antes por problemas de indisciplina.



"Nuevamente quedó demostrada la incapacidad de Tite de controlar a Neymar. En lugar de reprenderle y pedirle que de ejemplo, sanciona al juvenil. Tite permanece como rehén de Neymar", dijo el exjugador del Corinthians y de la selección brasileña Ze Elías igualmente en un programa de televisión.



Para empeorar la situación, Neymar abandonó pocos minutos después el mismo entrenamiento tras sufrir dolores en la rodilla izquierda que lo tienen bajo los cuidados de fisioterapeutas; fue el gran ausente en los trabajos con balón del miércoles y su situación preocupa a la comisión técnica, que insiste en que no se trata de nada grave pero no informa cuando el atacante volverá al grupo.



E igualmente para empeorar la situación, el atacante Gabriel Jesús, campeón de la Liga inglesa con el Manchester City y que fue compañero de Neymar en el ataque de la selección que disputó el Mundial de Rusia 2018, admitió que el atacante del PSG fue víctima de burlas amistosas de sus compañeros por la humillación.



"Claro que aprovechamos para molestarlo. Es algo del fútbol. A todos les gusta hacer un túnel pero a nadie le gusta que se lo hagan", aseguró Gabriel Jesús.



Weverton Guilherme, que, según los que lo conocen, no es de los jugadores a los que les gusta exagerar en jugadas de efecto y al parecer tan sólo optó por el túnel para poder deshacerse de la marca de Neymar, había declarado poco antes de la jugada su admiración por el jugador del PSG y publicó una foto en la que aparecen juntos en la Granja Comary con la leyenda "Cumpliendo un sueño".



Para sustituirlo en los entrenamientos de la selección brasileña, Tite convocó al también juvenil Klebinho, lateral del club Flamengo. // EFE