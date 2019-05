Brasil entregó su lista definitiva para la Copa América

Copa América

Los delanteros Neymar y Philippe Coutinho fueron incluidos en la lista de 23 convocados por el seleccionador brasileño, Tite, para la Copa América que Brasil organizará a partir del 14 de junio y en la que espera confirmar la tradición de coronarse campeón siempre que ejerce como anfitrión.



La lista de convocados para la Copa América, anunciada este viernes por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", no incluyó a Vinicius Junior ni a Marcelo, del Real Madrid, cuya presencia en la lista generaba gran expectativa.



La presencia de Coutinho también había sido puesta en duda por su actual irregularidad en el Barcelona.



El técnico cumplió la promesa de que esperaría hasta última hora la recuperación del capitán de la Canarinha para poder disputar la Copa América con los mejores del país.



Neymar volvió a jugar con el París Saint Germain francés el mes pasado tras varias semanas de baja por una lesión en el quinto metatarso del pié derecho, la misma que sufrió pocos meses antes del Mundial de Rusia 2018.



Pese a que alcanzó a jugar pocos partidos con el conjunto francés desde su regreso, el delantero asegura haber recuperado su nivel habitual.



El exjugador del Barcelona tuvo un mes y medio para recuperarse físicamente antes de la Copa América, un tiempo superior al poco menos de un mes que tuvo antes del Mundial.



Vinicius no fue tenido en cuenta pese a que volvió a entrenarse con el elenco profesional del Real Madrid a comienzos de abril, tras un mes parado por una rotura de ligamentos en la pierna derecha, pero el técnico Zinedine Zidane ha preferido reservarlo y desde su regreso tan sólo le ha dado 15 minutos en la cancha.



El juvenil fue convocado por primera vez para la selección absoluta para los amistosos de marzo contra Panamá y República Checa pero fue excluido a última hora por su lesión.



La lista de convocados incluye el cuarteto ofensivo con el que Tite viene trabajando tras el Mundial de Rusia 2018, integrado por Neymar (PSG), Philippe Coutinho (Barcelona), Gabriel Jesús (Manchester City) y Arthur (Barcelona).



Brasil, como país sede, encabeza el Grupo A y debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo ante Bolivia en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.



La Canarinha volverá a jugar el 18 del mismo mes frente a Venezuela, en el estadio Arena Fonte Nova de la ciudad de Salvador, y cerrará la fase de grupos el día 22 contra Perú, en el Arena Corinthians de Sao Paulo.



En caso de que clasifique como primero de su Grupo y llegue hasta la final, Brasil disputará los cuartos de final el 27 de junio en el Arena do Gremio de Porto Alegre, las semifinales el 2 de julio en el Mineirao de Belo Horizonte y el partido por el título el 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.



Brasil siempre ganó la Copa América como anfitrión desde la primera vez que la organizó, en 1919. También conquistó como anfitrión los títulos de 1922, 1949 y 1989. Sus otros cuatro títulos los conquistó en Bolivia (1997), Paraguay (1999), Perú (2004) y Venezuela (2007).



La 46ª edición de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, será disputada por los diez miembros de la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como países invitados. // EFE