Córdova: Me duele no poder ir a la Copa América

Copa América

Viernes 10| 1:42 pm





Carlos A. Chacón A. || @Carlosschacon10

“Me duele no poder competir por ir a la Copa América”, fue la frase del futbolista venezolano Sergio Córdova, quien no podrá estar en la competición más importantes de selecciones en Sudamérica por una lesión que lo marginará de las canchas por varias semanas.

Córdova, quien es uno de los nombres de más confianza para Rafael Dudamel, no pudo obtener su boleto para Brasil, ni siquiera para Miami (donde la selección hará su preparación).

Fue una mala noticia para el venezolano, quien actualmente se encuentra jugando en el Augsburg de la Bundesliga alemana, está en su etapa de recuperación y le deseó el mayor de los éxitos a la Vinotinto en la competición.