Lady Gaga espera no escuchar un "playback" en el espectáculo

Cotilleo Deportivo

Domingo 2| 8:27 pm





La cantante estadounidense Lady Gaga dijo que "será mejor que no escuche 'playback' (pregrabado)" en el espectáculo que las artistas latinas Jennifer López y Shakira ofrecerán en el medio tiempo del Super Bowl LIV, que se disputará este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami.



Los equipos de los Chiefs de Kansas City, campeones de la Conferencia Americana (AFC) y los 49ers de San Francisco, de la Nacional (NFC), jugarán por el título de Super Bowl.



Lady Gaga, que se acreditó el Grammy y el Óscar, no se limitó al hablar sobre la dupla que cantará al medio tiempo de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el mayor espectáculo que se da en un evento deportivo en Estados Unidos, sino que también dejó una advertencia.



Ambas son las primeras cantantes de origen latino que protagonicen juntas el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo que más teleaudiencia capta en Estados Unidos.



En su concierto previo al Super Bowl, el sábado, en el Meridian, de Miami, Lady Gaga dijo que "¡Será mejor que no escuche 'playback'!", cuando canten la estadounidense de origen puertorriqueño López y la colombiana Shakira.



Nadie antes había lanzado esa advertencia a los cantantes que protagonizan el espectáculo de medio tiempo como la estadounidense lo hizo con las cantantes latinas.



Lady Gaga fue la encargada de amenizar en el Super Bowl de 2017, con un breve recital con piano, en Houston.



Luego de su advertencia, la cantante pop estadounidense le dijo a su audiencia el sábado: "Alcen sus bebidas, te amo Miami, Te amo J.Lo, te amo Shakira!".



No todos se sintieron cómodos con el comentario de la estadounidense y en la página social de la cantante dejaron ver sus puntos de vista.



"Ella está molesta porque no obtuvo la actuación de medio tiempo", publicó un comentarista. Otro dijo: "Como si ella no hiciera 'playback'".



Al final de su actuación, Lady Gaga dijo que desea "mucho amor y suerte a todos los que están haciendo el espectáculo de medio tiempo, (y) a los dos equipos que están jugando en el Super Bowl. Todos son campeones". // EFE