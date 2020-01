Trump y Obama se unen al duelo por Kobe Bryant

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su predecesor en el cargo, Barack Obama, se unieron este domingo al luto por la trágica muerte del exbaloncetista Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas.



Trump, calificó como "una noticia terrible" el deceso de Bryant.



Obama describió a Bryant como una leyenda.



"Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable", declaró.



La empresa fabricante del helicóptero siniestrado, Sikorsky, expresó sus condolencias por la tragedia.



"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por el accidente Sikorsky S-76B de hoy en Calabasas, California", señala el comunicado oficial de la empresa. EFE

