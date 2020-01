O'Neal: No hay palabras para expresar este dolor que siento

(Redacción Meridiano)

La fallecida leyenda de la NBA, Kobe Bryant, formó una de las duplas más importantes de la historia del básquet junto a Shaquille O'Neal, en la que juntos consiguieron tres campeonatos consecutivos en Los Angeles Lakers. 'Shaq' dejó un sentido mensaje a través de las redes sociales recordando al que fue su compañero.

"No hay palabras para expresar el dolor que estoy sintiendo en esta tragedia, de perder a mi sobrina Gigi y a mi hermano Kobe Bryant. Te quiero y te echaremos de menos. Mis condolencias a la familia Bryant y a las familias de los otros pasajeros.

Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas. Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había sobrevivientes este domingo.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1