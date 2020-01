El colombiano Farah es suspendido por dopaje

Cotilleo Deportivo

El colombiano Robert Farah, campeón el año pasado de Wimbledon en dobles, ha sido suspendido provisionalmente por consumir sustancias dopantes, anunció la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés).



Fue el propio Farah el que comunicó el problema por dopaje el pasado 14 de enero en un comunicado en redes sociales, pero no ha sido hasta este martes que ha llegado la confirmación oficial por parte de la ITF.



Farah, número uno de la clasificación ATP, dio una muestra de orina en un control antidopaje el pasado 17 de octubre, cuando no se encontraba compitiendo. La misma dio positivo por Boldenona, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).



El pasado 11 de enero fue acusado por romper las reglas antidopaje y es suspendido provisionalmente a partir de este martes. Farah podrá replicar ante un tribunal independiente.



En la carta publicada en redes sociales, Farah, que no ha podido disputar el Abierto de Australia, explicó que dos semanas antes de realizar la prueba positiva había hecho otra que dio negativa, además de haber sido testeado "por los menos otras 15 veces de manera aleatoria a lo largo del año".



"Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar a los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión", aseguró.



"Estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida", añadió.



Farah juega habitualmente en el circuito junto a su compatriota Juan Sebastián Cabal, con el que ha conquistado dos Grand Slam, además de haber llegado a la final de otro. EFE