Maradona admite: Los ovnis me llevaron por tres días

El actual entrenador de Gimnasia de la Plata, Diego Armando Maradona, confesó mediante una entrevista que fue raptado por extraterrestres por varios días, luego que le preguntaran si él creía en los alienígenas.

“¿Por qué inventar cosas? Una vez, después de tomar demasiadas bebidas, estuve ausente de mi casa durante tres días”, dijo Maradona. “Llegué a casa y dije que los ovnis me habían llevado. Dije: ‘Me llevaron, no puedo decírtelo’.”, dijo para el canal deportivo TyC Sports.

De esta manera, el argentino despertó una nueva polémica al declarar dicha vivencia con seres de otro mundo.