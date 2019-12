Walter Roque sigue consolidándose como periodista en Estados Unidos

El periodista deportivo, Walter Reinaldo Roque, continúa abriéndose espacio profesional en Estados Unidos. Después de pertenecer al Staff de narradores y comentaristas del Mundial Femenino de Fútbol de la FIFA, el Mundial Sub20 y Mundial de Fútbol Playa que transmitió Telemundo Deportes para todo ese país durante este año, el comunicador social venezolano sacó conclusiones.

“Ha sido un gran honor ser considerado para tal responsabilidad. Primero por el nivel de profesionales que hay en Telemundo y luego por el alcance e importancia que tiene el canal en todo los Estados Unidos. Es un gran reto, me estoy disfrutando mucho lo que estoy viviendo”, sostuvo Roque de 37 años.

“Todos estas experiencias se dan producto del trabajo diario. Esta profesión es de constancia y muchísima convicción, ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos vivido hasta ahora”, agregó.

Roque emigró a territorio norteamericano a finales del año 2015. En Venezuela fue por más de 10 años analista de fútbol en Deportes Unión Radio y el canal de televisión deportivo: Directv Sports.

“Unión Radio aún es mi casa así no esté ahí. Mi relación con Enrique Gómez y Ruben Da Silva (Directivos del Circuito Radial), es de familia, de gente muy cercana. Ellos entendieron en su momento que tenía que dar un paso más como persona y como profesional y me lo respetaron, siempre me han apoyado y de eso no me olvido nunca”, contó.

“El programa Once Titular marcó una etapa importante dentro del fútbol venezolano. Aún hay personas que nos preguntan cuándo nos volveremos a reunir para debatir de fútbol así como lo hacíamos todos los mediodías en Deportes Unión Radio”, dijo Roque, egresado como Comunicador Social de la Universidad Santa María de Caracas y con Master de Gerencia deportiva aplicada al fútbol por FIFA.

De su experiencia por casi una década como analista y comentarista de Directv Sports, que tuvo los derechos televisivos del fútbol venezolano y de las eliminatorias mundialistas de Conmebol, comentó: “Fue mi gran escuela. Transmitir partidos por toda Venezuela y Sudamerica con estadios llenos en vivo durante todo ese tiempo, fue una vivencia imborrable en esta carrera. Era seguir a la selección de mi país a donde fuera, estar cerca de la mi fuente periodística día y noche, era vivirlo muy de cerca, la verdad que fue un momento cumbre. En Directv Sports dejé grandes amigos, fueron unos años maravillosos”.

Roque era unos de los comentarista principales de la planta televisiva. También se desempeñaba como reportero en la cancha, siempre cercano a la entrevista de lo jugadores, dirigentes, entrenadores y demás personas vinculadas al fútbol.

Entre el año 2013 y 2014 fue conductor para Directv Sports de un programa llamado: “Conversando con un Vinotinto”. Espacio que mostraba cómo vivían, como se entrenaban y como era el día a día de los jugadores de la selección venezolana de fútbol en el extranjero. Viajó por más de 15 países de Europa en medio de esta experiencia.

“Fue un gran reto pero que cumplimos como nos pidieron. Hicimos un producto maravilloso, no solo entrevistamos al futbolista y hablamos del juego y todo lo que hay dentro de ello, también tocamos mucho la parte humana y eso para mí fue lo más valioso”, soltó.

En Estados Unidos ha tenido experiencias en diario Al Día, periodico en español del Dallas Morning News - uno de los más prestigiosos de Estados Unidos -.

En ese medio, obtuvo el primer lugar nacional en prensa escrita del ponderado premio estadounidense “José Martí”, ganando como mejor artículo deportivo del año 2018 para el habla hispana.

“Ganar el primer lugar del José Martí fue algo indescriptible. La labor del periodista es global y haberlo obtenido haciendo prensa escrita en un periódico como Al Día, del Dallas Morning News, es un orgullo mayúsculo y mucho de eso se lo debo a Silvana Pagliuca y Alfredo Carbajal que me abrieron las puertas para volver a escribir después de tanto tiempo”, comentó Roque, que desde octubre 2017, pertenece al grupo de periodistas del Al Día, el más renombrado periódico en español del Norte de Texas.

Antes, entre 2005 y 2008, Walter Reinaldo Roque en sus inicios, tuvo experiencias como periodista y redactor de fútbol de los medios impresos venezolanos: El Nacional, Líder y Meridiano.

Previo a llegar a la ciudad de Dallas en julio de 2017, donde se radicó por casi un año, Roque estuvo ocho meses en La Paz, Bolivia. Hizo un paréntesis en Norteamérica, para acudir a un llamado del que fuese seleccionador nacional de Venezuela entre 2007 y 2013, César Farías.

Farías era entrenador del club The Strongest del país altiplano y quiso sumar a Roque a su equipo de trabajo desde el área comunicacional y análisis de videos.

“En ese momento no había nada que pensar. La posibilidad de seguir creciendo como profesional estaban ahí y no podía desperdiciar esa oportunidad de estructurar desde cero toda la gerencia de medios de uno de los equipo más históricos del fútbol boliviano y también, la de seguir acumulando conocimientos como persona de fútbol”, sostuvo Roque nacido en Caracas en 1982.

“A The Strongest le dejamos una herencia y un plan de trabajo en el área de prensa que aún, dos años después que me tocó irme, se mantiene. Eso es muy gratificante”, agregó.

Roque ya se perfila a nuevos retos en Estados Unidos, como venezolano en el extranjero, sigue como periodista del Dallas Morning News y en las pantallas de Telemundo en los próximos eventos futbolísticos a nivel mundial.

“Estoy muy orgullo por el camino recorrido, cada decisión tomada ha sido en base a poder establecerme como un profesional más en este país, de eso se trata. No ha sido nada fácil, como todo en la vida hay momentos muy buenos y otros no tanto, es parte del vivir y tomar riesgos. Yo entendí qué hay que ser pacientes y creer que es posible”, cerró.