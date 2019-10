Trent Brown es demandado por presunta violencia doméstica

Cotilleo Deportivo

El tackle Trent Brown, de los Raiders de Oakland, ha sido demandado por su ex novia por múltiples actos de violencia doméstica durante el año pasado.



Diorra Marzette-Sanders presentó una demanda civil en el Tribunal Superior del Condado Alameda (California) acusando al jugador de varios ataques que la dejaron ensangrentada, magullada y temiendo por su seguridad.



Según la demanda, Marzette-Sanders acusó a Brown de abofetearla, golpearla y estrangularla en diferentes momentos, y asegura que la amenazaba diciéndole que "te voy a dar un tiro en la cabeza antes de que salgas por esa puerta con mi hijo".



El entrenador jefe de los Raiders, Jon Gruden, indicó que "estamos conscientes (de la demanda). Lo estamos investigando", dijo en una rueda de prensa después del entrenamiento del miércoles, y agregó que "no voy a decir nada más que no sepamos".



Un portavoz de la NFL indicó que la liga "revisará el asunto".



Mientras, Brown tuiteó la siguiente declaración el miércoles por la tarde: "Estoy consciente de que mi ex novia ha presentado una demanda civil en mi contra. Niego los reclamos. Son falsos. Creo en el sistema judicial, en el que limpiaré mi nombre. No haré más comentarios en este momento".



Brown no entrenó el miércoles debido a una tensión en la pantorrilla, según Gruden, quien agregó que Brown estaba en el centro recibiendo tratamiento por la lesión.



La mujer indicó que los dos comenzaron a salir en marzo de 2017 y tuvieron un hijo juntos en enero pasado.



Dijo que los dos tenían un "acuerdo de asociación no matrimonial" y que se mudó por todo el país para estar con Brown antes de que la echara de su casa en Texas en junio.



Marzette-Sanders solicita un juicio con jurado y busca una compensación no especificada, incluidos daños punitivos.EFE