Colombia firma extradición a EEUU del exfutbolista Viáfara

La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, firmó el decreto para extraditar a Estados Unidos al exfutbolista Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores de 2004 con el Once Caldas y que es acusado de narcotráfico por las autoridades de ese país, informaron este viernes fuentes oficiales.



Con ese decreto, el Gobierno entregará a Viáfara a las autoridades de EE.UU., que lo juzgarán por el delito de "concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos".



Esto ocurre 15 días después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobara la extradición del exfutbolista, que también jugó en la Real Sociedad en el 2006 y fue internacional con Colombia en las ediciones de 2004 y 2007 de la Copa América.



La Corte Suprema determinó que Estados Unidos aportó todos los documentos exigidos para la extradición de Viáfara y pidió al Ejecutivo del presidente Iván Duque que condicione su entrega a que no "vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos diferentes a los que motivaron la solicitud de extradición", como lo hizo el Gobierno en el decreto.



El exjugador, de 40 años, fue detenido el pasado 19 de marzo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, junto a otras cuatros personas en una operación que llevó a cabo la Policía colombiana con el apoyo de agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).



Como futbolista, Viáfara jugó también en los ingleses Portsmouth y Southampton, así como en los colombianos Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, Junio, y Deportivo Cali, entre otros.



Este caso recuerda a otros jugadores colombianos que fueron procesados por delitos de narcotráfico, el más reciente de ellos el exinternacional Diego León Osorio que fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes.



En 1995, fue detenido el defensa del América de Cali Wilson Pérez, quien llevaba en revistas 171 gramos de cocaína de alta pureza, cuando pretendía abordar un vuelo entre Barranquilla y Cali. EFE